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        Rektör Yılmaz, TOGÜ'deki iki önemli yatırımı yerinde inceledi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde yapımı devam eden Planetaryum ve Merkezi Yemekhane inşaatlarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Rektör Yılmaz, TOGÜ'deki iki önemli yatırımı yerinde inceledi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde yapımı devam eden Planetaryum ve Merkezi Yemekhane inşaatlarında incelemelerde bulundu.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, inşaat alanlarını gezen Rektör Yılmaz, teknik ekipten çalışmaların ilerleyişi ve planlanan tamamlanma takvimi hakkında bilgi aldı. Projelerin belirlenen takvim doğrultusunda yürütülmesinin önemine değinen Yılmaz, devam eden çalışmaları değerlendirdi.

        Planetaryum ve merkezi yemekhane projeleriyle kampüsün fiziki altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin sosyal yaşamına katkı sağlanması hedefleniyor. İncelemelerinin ardından kampüste öğrencilerle bir araya gelen Rektör Yılmaz, gençlerle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

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        Yılmaz'a incelemeleri sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Onur Saraçoğlu eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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