Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta Beyhamam Sokak'taki tarihi yapılar yenileniyor

        Tokat'ta Beyhamam Sokak'taki tarihi yapılar yenileniyor

        Tokat Belediyesi tarafından Soğukpınar Mahallesi Beyhamam Sokak'ta başlatılan sokak ve cephe sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Tokat'ta Beyhamam Sokak'taki tarihi yapılar yenileniyor

        Tokat Belediyesi tarafından Soğukpınar Mahallesi Beyhamam Sokak'ta başlatılan sokak ve cephe sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tokat Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen projenin ihalesi 18 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

        Proje kapsamında Beyhamam Sokak'ta bulunan tescilli yapıların tarihi mimari özellikleri korunarak çatı, saçak ve cephelerinde yenileme çalışmaları yapılıyor. Binalarda sıva, boya, raspa ve yağmur oluğu yenilemelerinin yanı sıra sokakta aydınlatma ve zemin düzenlemeleri de gerçekleştirilecek.

        REKLAM

        İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ın tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

        Beyhamam Sokak'ın kentin tarihi kimliğini yansıtan önemli noktalardan biri olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, çalışmalarla sokağın özgün mimarisini koruyarak daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulacağını kaydetti.

        Yazıcıoğlu, projenin tamamlanmasıyla bölgenin turizm açısından daha cazip hale geleceğini, ziyaretçi sayısının artması ve çevre esnafının ekonomik hareketliliğine katkı sağlayacağını düşündüklerini dile getirdi.

        REKLAM

        Tarihi yapıların korunmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirten Başkan Yazıcıoğlu, projeye verdiği destek dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        G.Saray'da yönetim kurulu toplanıyor!
        G.Saray'da yönetim kurulu toplanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        ABD'den Türkiye'ye: Tam 100 adet
        ABD'den Türkiye'ye: Tam 100 adet
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Netanyahu'dan muhalefet liderine mesaj
        Netanyahu'dan muhalefet liderine mesaj
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        13 yaşındaki kız hayatının şokunu yaşadı! Enfeksiyon denildi, 2 kez felç geçirdi
        13 yaşındaki kız hayatının şokunu yaşadı! Enfeksiyon denildi, 2 kez felç geçirdi
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak

        Benzer Haberler

        TOGÜ Hastanesinde kalp ve damar cerrahisinde yeni dönem
        TOGÜ Hastanesinde kalp ve damar cerrahisinde yeni dönem
        Tokat'ta şehitlerin hatırası dualarla yaşatılıyor
        Tokat'ta şehitlerin hatırası dualarla yaşatılıyor
        TOGÜ'de kalp ameliyatlarında hizmet kapasitesi artırılıyor
        TOGÜ'de kalp ameliyatlarında hizmet kapasitesi artırılıyor
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Tokat'ta konu...
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Tokat'ta konu...
        'Fon olayında devletten bir kuruş verilmeyecektir'
        'Fon olayında devletten bir kuruş verilmeyecektir'
        TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt: "Fonla ilgili devletin hiçbir kuruşu gitme...
        TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt: "Fonla ilgili devletin hiçbir kuruşu gitme...