Tokat'ta Beyhamam Sokak'taki tarihi yapılar yenileniyor

Tokat Belediyesi tarafından Soğukpınar Mahallesi Beyhamam Sokak'ta başlatılan sokak ve cephe sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tokat Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen projenin ihalesi 18 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Beyhamam Sokak'ta bulunan tescilli yapıların tarihi mimari özellikleri korunarak çatı, saçak ve cephelerinde yenileme çalışmaları yapılıyor. Binalarda sıva, boya, raspa ve yağmur oluğu yenilemelerinin yanı sıra sokakta aydınlatma ve zemin düzenlemeleri de gerçekleştirilecek.

REKLAM

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ın tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Beyhamam Sokak'ın kentin tarihi kimliğini yansıtan önemli noktalardan biri olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, çalışmalarla sokağın özgün mimarisini koruyarak daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulacağını kaydetti.

Yazıcıoğlu, projenin tamamlanmasıyla bölgenin turizm açısından daha cazip hale geleceğini, ziyaretçi sayısının artması ve çevre esnafının ekonomik hareketliliğine katkı sağlayacağını düşündüklerini dile getirdi.

REKLAM

Tarihi yapıların korunmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirten Başkan Yazıcıoğlu, projeye verdiği destek dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.