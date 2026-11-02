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        TOGÜ Hastanesinde kalp ve damar cerrahisinde yeni dönem

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde, koroner bypass, anevrizma ve kalp kapağı ameliyatları başta olmak üzere kapsamlı cerrahi işlemlerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 13:09 Güncelleme:
        TOGÜ Hastanesinde kalp ve damar cerrahisinde yeni dönem

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde, koroner bypass, anevrizma ve kalp kapağı ameliyatları başta olmak üzere kapsamlı cerrahi işlemlerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kliniğin yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, mevcut tıbbi cihaz ve altyapı kullanılarak kalp ve damar cerrahisi alanındaki sağlık hizmetlerinin genişletilmesi planlanıyor.

        Prof. Dr. Salih Fehmi Katırcıoğlu, ekim ayından bu yana haftada iki gün TOGÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde ameliyat ve hasta tedavi hizmetlerini yürüttüğünü belirtti.

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        Kliniğin yeniden yapılanmasıyla birlikte daha kapsamlı cerrahi işlemlerin gerçekleştirileceğini ifade eden Katırcıoğlu, koroner bypass, anevrizma cerrahisi, kalp kapağı ameliyatları ve minimal invaziv cerrahi alanlarında hizmet sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Katırcıoğlu, çalışmaların öncelikle Tokat ve çevresindeki hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu, ilerleyen süreçte ise kliniğin bölgesel ve ulusal düzeyde hizmet verebilecek kapasiteye ulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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