TOGÜ Hastanesinde kalp ve damar cerrahisinde yeni dönem

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde, koroner bypass, anevrizma ve kalp kapağı ameliyatları başta olmak üzere kapsamlı cerrahi işlemlerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kliniğin yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, mevcut tıbbi cihaz ve altyapı kullanılarak kalp ve damar cerrahisi alanındaki sağlık hizmetlerinin genişletilmesi planlanıyor.

Prof. Dr. Salih Fehmi Katırcıoğlu, ekim ayından bu yana haftada iki gün TOGÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde ameliyat ve hasta tedavi hizmetlerini yürüttüğünü belirtti.

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Kliniğin yeniden yapılanmasıyla birlikte daha kapsamlı cerrahi işlemlerin gerçekleştirileceğini ifade eden Katırcıoğlu, koroner bypass, anevrizma cerrahisi, kalp kapağı ameliyatları ve minimal invaziv cerrahi alanlarında hizmet sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Katırcıoğlu, çalışmaların öncelikle Tokat ve çevresindeki hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu, ilerleyen süreçte ise kliniğin bölgesel ve ulusal düzeyde hizmet verebilecek kapasiteye ulaştırılmasının hedeflendiğini bildirdi.