Tokat'ta inşaat mühendisleri 12 Kasım'da bir araya gelecek

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Tokat Temsilciliği, mesleki sorunlara dikkat çekmek ve mühendislerin taleplerini duyurmak amacıyla 12 Kasım'da basın açıklaması düzenleyecek.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Tokat Temsilcisi Mustafa Türker, inşaat mühendislerinin yaşadığı ekonomik ve mesleki sorunlara dikkat çekerek çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki hakların korunması çağrısında bulundu.

Türker, "İnşaat mühendisleri olarak ülkemizin güvenli yapılaşmasında ve geleceğinin inşasında önemli sorumluluklar üstleniyoruz. Ancak bugün meslektaşlarımız ekonomik sıkıntılar, güvencesiz çalışma koşulları ve mesleki hak kayıplarıyla karşı karşıya kalıyor. Mühendislik emeğinin hak ettiği değeri görmesini, genç meslektaşlarımızın istihdam sorunlarının çözülmesini ve mesleki yetkinliğin güvence altına alınmasını istiyoruz. Unutulmamalıdır ki mühendislik mesleğinin korunması, aynı zamanda toplumun can ve mal güvenliğinin korunmasıdır. Bu nedenle mesleğimiz, emeğimiz ve geleceğimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Türker, 12 Kasım'da düzenlenecek basın açıklamasına tüm meslektaşlarını davet ederek, mesleki hakların korunması ve mühendislik hizmetlerinin öneminin anlatılması için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.