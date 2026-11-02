Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Tokat'ta inşaat mühendisleri 12 Kasım'da bir araya gelecek

        Tokat'ta inşaat mühendisleri 12 Kasım'da bir araya gelecek

        TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Tokat Temsilciliği, mesleki sorunlara dikkat çekmek ve mühendislerin taleplerini duyurmak amacıyla 12 Kasım'da basın açıklaması düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Tokat'ta inşaat mühendisleri 12 Kasım'da bir araya gelecek

        TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Tokat Temsilciliği, mesleki sorunlara dikkat çekmek ve mühendislerin taleplerini duyurmak amacıyla 12 Kasım'da basın açıklaması düzenleyecek.

        TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Tokat Temsilcisi Mustafa Türker, inşaat mühendislerinin yaşadığı ekonomik ve mesleki sorunlara dikkat çekerek çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki hakların korunması çağrısında bulundu.

        Türker, "İnşaat mühendisleri olarak ülkemizin güvenli yapılaşmasında ve geleceğinin inşasında önemli sorumluluklar üstleniyoruz. Ancak bugün meslektaşlarımız ekonomik sıkıntılar, güvencesiz çalışma koşulları ve mesleki hak kayıplarıyla karşı karşıya kalıyor. Mühendislik emeğinin hak ettiği değeri görmesini, genç meslektaşlarımızın istihdam sorunlarının çözülmesini ve mesleki yetkinliğin güvence altına alınmasını istiyoruz. Unutulmamalıdır ki mühendislik mesleğinin korunması, aynı zamanda toplumun can ve mal güvenliğinin korunmasıdır. Bu nedenle mesleğimiz, emeğimiz ve geleceğimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Türker, 12 Kasım'da düzenlenecek basın açıklamasına tüm meslektaşlarını davet ederek, mesleki hakların korunması ve mühendislik hizmetlerinin öneminin anlatılması için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak

        Benzer Haberler

        Tokat'ta kaçak tütün operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Tokat'ta kaçak tütün operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        TOGÜ Hastanesinde kalp ve damar cerrahisinde yeni dönem
        TOGÜ Hastanesinde kalp ve damar cerrahisinde yeni dönem
        Tokat'ta Beyhamam Sokak'taki tarihi yapılar yenileniyor
        Tokat'ta Beyhamam Sokak'taki tarihi yapılar yenileniyor
        Tokat'ta şehitlerin hatırası dualarla yaşatılıyor
        Tokat'ta şehitlerin hatırası dualarla yaşatılıyor
        TOGÜ'de kalp ameliyatlarında hizmet kapasitesi artırılıyor
        TOGÜ'de kalp ameliyatlarında hizmet kapasitesi artırılıyor
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Tokat'ta konu...
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Tokat'ta konu...