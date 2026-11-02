Tokat'ta kaçak tütün operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Tokat merkez ve Reşadiye ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 6 zanlı yakalandı.
Giriş: 02.11.2026 - 13:47 Güncelleme:
Tokat merkez ve Reşadiye ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 6 zanlı yakalandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Reşadiye ilçelerinde 6 şüphelinin kaçak tütün mamulleri ticareti yaptığı bilgisini aldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1200 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 kişi, ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü.
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