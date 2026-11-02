Tokat'ta kaçak tütün operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve Reşadiye ilçelerinde 6 şüphelinin kaçak tütün mamulleri ticareti yaptığı bilgisini aldı.

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