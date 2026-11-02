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        Tokat'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Tokat'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

        İ.Ç. yönetimindeki 06 BUJ 957 plakalı kamyonet, Tokat-Erbaa kara yolu Tepekışla mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki A.C.Ç. ve F.O. yaralandı.

        Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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