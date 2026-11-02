Tokat'ta devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Giriş: 02.11.2026 - 15:58 Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
İ.Ç. yönetimindeki 06 BUJ 957 plakalı kamyonet, Tokat-Erbaa kara yolu Tepekışla mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki A.C.Ç. ve F.O. yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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