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        Tokat'ta otobüs ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Tokat'ta otobüs ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

        Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. yönetimindeki 60 TK 676 plakalı Tokat Kalesi firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, otogara dönüş yaptığı sırada O.G. idaresindeki 60 YA 283 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otobüs sürücüsü Y.E. yaralanırken, otobüste maddi hasar oluştu. Traktör sürücüsü O.G.’nin sürücü belgesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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