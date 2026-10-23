Tokat'ta otobüs ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. yönetimindeki 60 TK 676 plakalı Tokat Kalesi firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, otogara dönüş yaptığı sırada O.G. idaresindeki 60 YA 283 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otobüs sürücüsü Y.E. yaralanırken, otobüste maddi hasar oluştu. Traktör sürücüsü O.G.’nin sürücü belgesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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