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        Basketbol Şampiyonlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 21:55 Güncelleme:
        Basketbol Şampiyonlar Ligi

        Salon:HayriGür

        Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Geert Jacobs (Belçika), Branimir Galic (Hırvatistan)

        Trabzonspor: Caupain Jr. 2, Yeboah 7, Canaan 10, Tillman 11, Manek 12, Rıdvan Öncel, Keene 24, Yiğit Arslan 15, Yiğit Mestoğlu, Terry 12

        Nanterre 92: Schoormann 10, Hugo Yimga-Moukouri 6, Mitchell Saxen 7, Xavier Castaneda 10, Len Donta Scott 15, J'wan Roberts 4, Paul Lacombe 4, Benjamin Sene 13, Lucas Dussoulier 5, Devin McGlockton 9

        1. Periyot: 18-19

        Devre: 45-41

        3. Periyot: 64-54

        Normal süre: 76-76

        Beş faulle oyundan çıkanlar: 39.01 Tillman (Trabzonspor), 39.57 Saxen (Nanterre 92)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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