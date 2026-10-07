Basketbol Şampiyonlar Ligi
Salon:HayriGür
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Geert Jacobs (Belçika), Branimir Galic (Hırvatistan)
Trabzonspor: Caupain Jr. 2, Yeboah 7, Canaan 10, Tillman 11, Manek 12, Rıdvan Öncel, Keene 24, Yiğit Arslan 15, Yiğit Mestoğlu, Terry 12
Nanterre 92: Schoormann 10, Hugo Yimga-Moukouri 6, Mitchell Saxen 7, Xavier Castaneda 10, Len Donta Scott 15, J'wan Roberts 4, Paul Lacombe 4, Benjamin Sene 13, Lucas Dussoulier 5, Devin McGlockton 9
1. Periyot: 18-19
Devre: 45-41
3. Periyot: 64-54
Normal süre: 76-76
Beş faulle oyundan çıkanlar: 39.01 Tillman (Trabzonspor), 39.57 Saxen (Nanterre 92)
TRABZON
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