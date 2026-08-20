Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu
Stat:PaparaPark
Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)
Trabzonspor: Onana, Pina (Dk. 83 Mustafa Eskihellaç), Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari (Dk. 46 Malinovskyi), Saviolo (Dk. 63 Muçi), Salah, Umut Nayir (Dk. 46 Aral Şimşir), Onuachu
Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Gomez, Raemaekers, Cadu (Dk. 88 Zohore,) Corbu, Rommens (Dk. 61 Kanichowskyi), O'Dowda, Yusuf (Dk. 61 Adam Nagy), Zachariassen (Dk. 78 Osvath), Joseph (Dk. 78 Lisztes)
Gol: Dk. 17 Zachariassen (Ferencvaros)
Kırmızı kart: Dk. 90+6 Nwaiwu (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Yusuf, Dk. 43 Zachariassen, Dk. 49 Oliver Nagy, Dk. 89 Osvath, Dk. 90+1 Kanichowskyi (Ferencvaros)
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