Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 36-26 yendi.
Giriş: 17.10.2026 - 15:21 Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Üsküdar Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 36-26 yendi.
Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 18-13 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstünlüğü koruyan Üsküdar Belediyespor, karşılaşmayı 36-26 kazandı.
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