Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Rakiplerimizin olacağını ama siyasette asla düşmanımızın olmayacağını ifade ediyoruz." dedi.

Arıkan, partisinin Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ortahisar ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Trendyol Süper Lig takımlarından Trabzonspor'u aldığı başarılı sonuçlardan dolayı tebrik etti.

Hazırladıkları Türkiye Kalkınma Planı ile milli geliri artırmaya yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirten Arıkan, Trabzon'da yapmayı planladıkları projeleri paylaştı.

Hakkı üstün tutan siyaset anlayışına sahip olduklarını dile getiren Arıkan, "Tek akla değil, ortak akla güvenerek hareket edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Kibir ve israfa karşı tevazu ve hizmeti esas alacağımızı söylüyoruz. Rakiplerimizin olacağını ama siyasette asla düşmanımızın olmayacağını ifade ediyoruz. Rüzgara göre değil, hakikate göre yön vereceğimizi tekrar ifade ediyoruz." diye konuştu.

REKLAM

Arıkan, aynı siyasi görüşte olmasalar dahi herkesin hakkını korumak mecburiyetinde olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugünkü mesele kimin iktidar olacağı değil, bu ittifakların nasıl bir Türkiye inşa edeceği meselesidir. Çağrımız yalnızca Saadet Partili gibi düşünenlere, sadece Milli Görüşlülere değil. Biz çağrımızı hem iktidara hem de muhalefete yapıyoruz. Siyasi partilere, meslek odalarına, STK'lara, bu ülkenin geleceğinden kaygı duyan herkese toplumsal ittifak teklifimizi buradan yapmış oluyoruz."