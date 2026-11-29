Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Frankulino Dju, Aral Şimşir ile Tim Jabol Folcarelli Göztepe maçı kafilesinde yer almadı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 15.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla İzmir’e gitti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.