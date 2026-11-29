Trabzonspor, İzmir'e gitti
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 13'üncü hafta maçında yarın karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra İzmir'e gitti.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 13’üncü hafta maçında yarın karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra İzmir’e gitti.
Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü hafta maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 15.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla İzmir’e gitti.
KADRODA 5 EKSİK
Trabzonspor’un 22 kişiden oluşan Göztepe maçı kafilesinde şu isimler yer aldı;
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Cihan Çanak, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu.
Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle tedavileri devam eden Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu, Frankulino Dju, Aral Şimşir ile Tim Jabol Folcarelli Göztepe maçı kafilesinde yer almadı.
(FOTOĞRAFLI)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.