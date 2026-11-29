Trabzonspor kafilesi, İzmir'e gitti
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, İzmir'e hareket etti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, İzmir'e hareket etti.
Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki hazırlıklarının ardından Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla İzmir'e gitti.
Kafilede şu futbolcular bulunuyor:
"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Cihan Çanak, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu."
ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
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