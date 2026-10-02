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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "10. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" sona erdi

        Trabzon'da "10. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" sona erdi

        Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "10. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" düzenlenen panelle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Trabzon'da "10. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" sona erdi

        Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "10. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" düzenlenen panelle tamamlandı.

        Bilimler Işığında Yaratılış Derneğince KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen kongrenin ikinci gününde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir, "Emir Üzere Yaratılış" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

        Aydemir, Allah'ın her varlığı özgün yarattığını belirterek, "Allah, bizim her anımızı yeniden özgün olarak yaratan kudrettir." dedi.

        Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan da "Canlılarda İstisnai Yaratılışlar ve Hikmetler" başlıklı sunum yaptı.

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        Kocaçalışkan, etçil, parazit, kaktüsler, tuzcul, kapalı çiçekler gibi bitkilerle, yarasa, kurbağa ve deniz atı ile bakterilerin yapısal yaradılışıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

        Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit ise "Yapay Zeka ve Din Bilimleri" başlıklı sunumunda, yapay zekanın insan zekasının karakteristik özelliklerini bilgisayara kazandıran, algoritmalar geliştiren bir bilim dalı olarak görüldüğünü söyledi.

        Din bilimleri konusunda yapay zekayı kullandıklarını dile getiren Kızılgeçit, hazırladıkları "Din Psikolojisi Alanında Dindarlığın Yapay Zeka Teknikleri ile İncelenmesi TÜBİTAK 3005 Projesi" hakkında bilgi verdi.

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        KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Doğan da "Sosyal Darwinizm" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

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