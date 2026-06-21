Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen milli sporcunun organları 3 hastaya umut oldu

        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen milli sporcunun organları 3 hastaya umut oldu

        Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün özel ve milli para atletizm sporcusu Emrah Öztürk'ün organları, 3 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen milli sporcunun organları 3 hastaya umut oldu

        Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün özel ve milli para atletizm sporcusu Emrah Öztürk'ün organları, 3 hastaya nakledilecek.

        Ortahisar ilçesindeki bir hastaneye şiddetli karın ağrısı şikayetiyle başvuran Öztürk, kalp kapakçığındaki iltihaplanma teşhisiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Tedavi altına alınan Öztürk'ün durumu bir süre sonra ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı. Öztürk'ün beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

        Vefat eden Öztürk'ün karaciğeri Samsun'a, böbreğinin biri Erzurum'a gönderilirken, diğer böbrek için uygun donör bekleniyor.

        KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Ebru Yılmaz, AA muhabirine, başka hastaneden sevk edilen hastanın Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'ndeki tedavisi sırasında beyin kanaması geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Hasta yakınlarıyla iletişime geçtiklerini anlatan Yılmaz, Öztürk sayesinde yeni yaşamların hayata tutunacağını ifade etti.

        Yılmaz, organ bağışı kararını veren acılı baba ile tüm aileye teşekkür etti.

        Öztürk'ün kuzeni Kaan Aksu da kuzenlerini kaybetmenin üzüntüsünü derinden hissettiklerini ancak organ nakli bekleyen kişilere umut olmasının da kendilerine teselli olduğunu söyledi.

        Okay Aksu ise kuzeninin sporu çok sevdiğini, dolu dolu bir insan olduğunu ifade etti.

        Öztürk'ün vefatından sonra ailecek karaciğer ve iki böbreğini bağışlama kararı aldıklarına dikkati çeken Aksu, "Eminim o da olsaydı aynı kararı verirdi. Umutla bekleyenlere şifa olur, umut olurdu." diye konuştu.

        Öztürk'ün cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde bugün kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        YKS soruları ve cevapları açıklandı
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Trump'tan Hürmüz açıklaması
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Bakan Gürlek duyurdu: Kayıp vakasıydı, cinayet çıktı
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        Denize atlayan damat hayatını kaybetti
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film

        Benzer Haberler

        Akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için denize giren baba da boğulma tehlike...
        Akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için denize giren baba da boğulma tehlike...
        Trabzon'da çöken istinat duvarı 2 daireye zarar verdi
        Trabzon'da çöken istinat duvarı 2 daireye zarar verdi
        Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai Dünya, Kupası'nda göz kamaştırdı
        Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai Dünya, Kupası'nda göz kamaştırdı
        Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti
        Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis yetişti
        Trabzon'da Kaşüstü Halk Plajı Projesi'nin ihale hazırlıkları tamamlandı
        Trabzon'da Kaşüstü Halk Plajı Projesi'nin ihale hazırlıkları tamamlandı
        Trabzon'da baba ile oğlu boğulmaktan son anda kurtarıldı
        Trabzon'da baba ile oğlu boğulmaktan son anda kurtarıldı