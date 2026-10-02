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        Trabzon'da bir kişi yayladaki evinde ölü bulundu

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaylada yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Trabzon'da bir kişi yayladaki evinde ölü bulundu

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaylada yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaldırım Yaylası'ndaki evinde yalnız yaşayan Musa Erdoğan (62), kendisinden haber alamayınca eve gelen yakınları tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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