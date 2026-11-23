Yapılan çalışmada kimliği belirlenen sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 140 bin lira ceza verildi, sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.

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