TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yakaladığı başarılı performansla zirve yarışındaki iddiasını sürdürürken Alman teknik adam kulüp tarihine geçti. Karadeniz ekibi, iç sahada da 41 yıl sonra bir sezona 6'da 6 yaparak başladı.

Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 12'nci haftasında Papara Park'ta Eyüpspor'u konuk eden Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmada yüzde 71 topla oynama oranına ulaşan bordo-mavililer, rakip kaleye 24 şut gönderirken bunların 9'unda isabet sağladı. Trabzonspor, aldığı galibiyetle Thomas Reis yönetimindeki başarılı serisini sürdürdü.

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REİS, TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Eyüpspor galibiyetiyle kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Alman teknik adam, Süper Lig tarihinde bordo-mavili takımın başında üst üste 7 galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör oldu. Reis yönetimindeki Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı 2-0, Çaykur Rizespor'u 4-3, Gaziantep FK'yı 2-0, Alanyaspor'u 2-0 ve Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, söz konusu 7 karşılaşmada 18 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

REİS DÖNEMİNDE LİGİN EN BAŞARILI TAKIMI

Trabzonspor, Thomas Reis'ın ilk maçına çıktığı 6'ncı haftadan bu yana Süper Lig'in en başarılı takımı oldu. Bordo-mavililer, bu süreçte 7 galibiyetle en fazla maç kazanan, 21 puanla en fazla puan toplayan ve 6 karşılaşmada kalesini gole kapatarak en fazla gol yemeden maç tamamlayan takım olarak öne çıktı.

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41 YIL SONRA İÇ SAHADA 6'DA 6

Trabzonspor, bu sezon Papara Park'ta oynadığı 6 Süper Lig karşılaşmasının tamamını kazanarak 41 yıl sonra önemli bir başarıya ulaştı. Karadeniz ekibi, 1984-1985 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonun ilk 6 iç saha karşılaşmasını kazanma başarısı gösterdi.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI 4 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, Eyüpspor galibiyetiyle İstanbul takımlarına karşı yakaladığı başarılı seriyi de devam ettirdi. Bordo-mavililer, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nü 2-1, Galatasaray'ı 4-0, Beşiktaş'ı 2-0 ve Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek İstanbul temsilcileriyle oynadığı son 4 Süper Lig karşılaşmasını kazandı. Karadeniz ekibi, Eylül-Kasım 2021 döneminden bu yana İstanbul takımlarına karşı en uzun galibiyet serisini yakaladı.

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SAHADA OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ TRABZONSPOR'DAYDI

Trabzonspor, Eyüpspor karşısında yüzde 71 topla oynama oranıyla mücadele ederken konuk ekip yüzde 29'da kaldı. Bordo-mavililer, 734 pas girişiminin 679'unda başarılı olarak yüzde 92,5 pas isabet oranına ulaştı. Eyüpspor ise 287 pasın 233'ünü isabetli kullandı. Trabzonspor, rakip ceza sahasında 33 kez topla buluşurken konuk ekip bu alanda 9'da kaldı. Bordo-mavililerin 9 isabetli şutunun 8'inde Eyüpspor kalecisi gole izin vermedi.

OZAN TUFAN'DAN İSTANBUL TAKIMLARINA 5 GOL

Trabzonspor'a Eyüpspor karşısında galibiyeti getiren Ozan Tufan, İstanbul takımlarına karşı etkili performansını sürdürdü. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bordo-mavili formayla Süper Lig'de kaydettiği 7 golün 5'ini İstanbul temsilcilerine karşı attı. Ozan Tufan, Galatasaray, İstanbul Başakşehir FK, Beşiktaş ve Eyüpspor karşısında gol sevinci yaşayarak takımına katkı sağladı.

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YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor'un Eyüpspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde;

Kuzey Ekspres: O sene bu sene

Sonnokta: Zirveye tam yol

Taka: Fırtınanın zirve aşkı

Günebakış: Yola devam

(FOTOĞRAFLI)