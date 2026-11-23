SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de 12 hafta sonunda 28 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, iç sahada hiç puan kaybetmeyerek en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

Son olarak sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, geride kalan 12 haftalık dönemde Papara Park'ta oynadığı 6 maçı da kazanarak 18 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, dış sahada ise 6 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken hanesine 10 puan yazdırdı.

İç sahada 3 puan ortalamasıyla kayıpsız olarak maçlarını oynayan Trabzonspor, dış sahada ise 1,6 puan ortalamasında kaldı.

- 41 yıl sonra ilk 6 iç saha maçını da kazandı

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Trabzonspor, Eyüpspor galibiyetiyle 41 sezon sonra ilk 6 maçını da kazanma başarısını gösterdi.

Bordo-mavililer, sahasında üst üste 6 galibiyetle başladığı son dönemi 1984-1985 sezonunda yaşadı.

Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda ilk 8 karşılaşmasını da kazanırken 41 yıl sonra sahasındaki en iyi başlangıcını yaptı.

Trabzonspor, 2017 yılından itibaren maçlarını oynadığı yeni stadı Papara Park'taki en iyi lig başlangıcını da yapmış oldu.

- İç saha maçları

Trabzonspor, sahasında ligin ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü haftada Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

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Ligin 8. haftasında Beşiktaş'ı ve 10. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, son oynadığı Eyüpspor maçını da 1-0 kazandı.

- Sahasındaki maçlarda kalesinde sadece 1 gol gördü

Trabzonspor, sahasında oynadığı 6 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.

Papara Park'ta tek golü ligin ikinci haftasında Başakşehir karşısında yiyen bordo-mavililer, sahasında 0,17 gol yeme ortalaması tutturdu.

Trabzonspor, özellikle sahasındaki savunma başarısıyla da 12 haftalık bölümde 8 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

- İç sahada gol ortalaması

Trabzonspor, iç sahada 6 müsabakada 16 kez rakip fileleri havalandırırken 2,67 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynadı.

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Karadeniz ekibi, dış sahada ise 11 gol kaydetti.