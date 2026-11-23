Trabzon’un Ortahisar ilçesinde drift yaptığı KGYS kameralarıyla tespit edilen sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde bir aracın trafikte drift yaptığı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla tespit edildi. Görüntüler üzerinden yapılan incelemenin ardından aracın sürücüsü hakkında işlem başlatıldı. Sürücüye, 140 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesi de 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.