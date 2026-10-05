Trabzon'un fındık ihracatı yılın 9 ayında 613 milyon doları aştı

Trabzon'dan bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan 40 bin 417 ton fındık ihracatından 613 milyon 315 bin dolarlık gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında miktarda yüzde 24 düştü, değerde yüzde 31 arttı.

Bu dönemde Türkiye'den gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 31,93'lük kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Fındık ihraç sezonunun ilk ayında ise Trabzon'dan 3 bin 366 ton fındıktan 38 bin dolarlık ihracat yapıldı. Önceki sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 101, değerde ise yüzde 115 oranında artış yaşandı.