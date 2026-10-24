Uşak merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı
Uşak ve İzmir'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak ve İzmir'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "313 Grubu" olarak adlandırılan suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında Uşak ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 163 fişek, 5 tabanca şarjörü, 1 uzun namlulu silah şarjörü, tabanca lazeri ve susturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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