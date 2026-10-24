Uşak merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Operasyonda yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 163 fişek, 5 tabanca şarjörü, 1 uzun namlulu silah şarjörü, tabanca lazeri ve susturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "313 Grubu" olarak adlandırılan suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında Uşak ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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