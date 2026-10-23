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        3 aracın karıştığı kazada araçlardan biri dereye uçtu

        Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak araçlardan birisi dereye uçtu. Olayda1 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:12 Güncelleme:
        3 aracın karıştığı kazada araçlardan biri dereye uçtu

        Afyonkarahisar’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak araçlardan birisi dereye uçtu. Olayda1 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Kaza, kent merkezi Selçuklu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu önünde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 3 araç bir birine girdi. Olayda, çarpışmanın etkisi ile araçlardan birisi kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan sürücülerden birini ambulansla hastaneye kaldırırken, olayın etkisiyle şoka giren iki kişiye ise ambulansta müdahale edildi. Olayda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, dereye uçan araç ise bölgeye gelen vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

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        Öte yandan, derede su akışının olmaması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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