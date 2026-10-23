Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Çöp poşetlerinden güneş enerjisiyle yükselen balon yaptı Paraşüt meraklısı Halil Akdeniz, çöp poşetlerinden yaptığı balonla uçuş testlerine başladı

        Çöp poşetlerinden güneş enerjisiyle yükselen balon yaptı Paraşüt meraklısı Halil Akdeniz, çöp poşetlerinden yaptığı balonla uçuş testlerine başladı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Halil Akdeniz'in yaklaşık 600 çöp poşetini birleştirerek yaptığı güneş enerjili balon, ilçede yıllar önce yamaç paraşütü yapan bir kişiyi gören iki gencin yöresel şiveleriyle kaydettiği görüntüleri yeniden akıllara getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Çöp poşetlerinden güneş enerjisiyle yükselen balon yaptı Paraşüt meraklısı Halil Akdeniz, çöp poşetlerinden yaptığı balonla uçuş testlerine başladı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Halil Akdeniz'in yaklaşık 600 çöp poşetini birleştirerek yaptığı güneş enerjili balon, ilçede yıllar önce yamaç paraşütü yapan bir kişiyi gören iki gencin yöresel şiveleriyle kaydettiği görüntüleri yeniden akıllara getirdi.

        Halil Akdeniz, birleştirdiği yaklaşık 600 çöp poşetinden güneş enerjisiyle yükselen bir balon yaptı. Yıllardır yamaç paraşütüne ilgi duyan Akdeniz, yurt dışındaki kaynaklardan edindiği bilgilerle geliştirdiği balonla uçuş denemeleri gerçekleştiriyor. Havacılığa ilgisinin 2006 yılında başladığını anlatan Akdeniz, o dönemde internet forumlarından yamaç paraşütü hakkında bilgi edindiğini ancak imkânlarının yetersiz olması nedeniyle uçuşlara başlayamadığını belirtti. Askerlik dönüşünde 2010 yılında Savaş Kantarcı'dan paraşüt konusunda bilgiler aldığını anlatan Akdeniz, daha sonra uçuşlar gerçekleştirdiğini, P2 sertifikası almak amacıyla Pamukkale'de düzenlenen kursa katılarak, Cemalettin Eroğlan ve Dinarlı Fatih Karataş'tan eğitim aldığını ifade etti.

        REKLAM

        Yurt dışındaki kaynaklardan yararlandı

        Güneş enerjisiyle yükselen balon fikriyle askerlik öncesinde karşılaştığını ifade eden Akdeniz, helyumla uçuş yapan yabancı bir kişiyi takip ettiğini, helyumun maliyetini araştırırken güneş enerjisiyle çalışan balonları keşfettiğini söyledi. Pandemi döneminde araştırmalarını yoğunlaştıran Akdeniz, Fransa'da bu alanda çalışan Laurent Besset ve Paul Ferney başta olmak üzere yurt dışındaki kişilerden bilgi ve dokümanlar edindiğini, aldığı bilgiler doğrultusunda daha basit bir tasarım hazırlayarak kendi balonunu yapmaya karar verdiğini söyledi.

        Balonun kaldırma kapasitesi 80 ila 90 kilogram arasında

        REKLAM

        Yaklaşık 600 çöp poşetini birleştirerek hazırladığı balonda dayanıklılık sorunlarıyla karşılaştığını belirten Akdeniz, ilk etapta koli bandı, daha sonra ise lifli bant kullanarak bağlantı noktalarını güçlendirmeye çalıştığını ifade etti. Ancak balonun birleşim yerlerinde açılmalar ve naylonda yırtılmalar meydana geldiğini anlatan Akdeniz, hasarlı bölümleri onararak denemelerine devam ettiğini kaydetti. Kendi ağırlığının 101 kilogram olduğunu, kullandığı emniyet kemeri ve halatların ise yaklaşık 7 kilogram geldiğini belirten Akdeniz, yaptığı balonun kaldırma kapasitesinin 80 ila 90 kilogram arasında olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!

        Benzer Haberler

        Dinar'da 100 bin ceviz ağacı yöre halkına kazanç sağlıyor
        Dinar'da 100 bin ceviz ağacı yöre halkına kazanç sağlıyor
        OEDAŞ yetkilileri muhtarların taleplerini dinledi
        OEDAŞ yetkilileri muhtarların taleplerini dinledi
        Afyonkarahisar'da market fiyatları TÜFİS kapsamında takip edildi
        Afyonkarahisar'da market fiyatları TÜFİS kapsamında takip edildi
        Bayat'ta üreticilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı
        Bayat'ta üreticilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı
        Allı turnalar göç yolunda görüntülendi
        Allı turnalar göç yolunda görüntülendi
        Bolvadin'de alt yapı çalışmaları sürüyor
        Bolvadin'de alt yapı çalışmaları sürüyor