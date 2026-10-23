OEDAŞ yetkilileri muhtarların taleplerini dinledi

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Afyonkarahisar'daki muhtar derneklerini ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

OEDAŞ Afyonkarahisar İl Müdürü Fahri Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Suat Uygur'un başkanlığındaki Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği'ni, ardından Deniz Özcan'ın başkanlığındaki Afyon Muhtarları Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde OEDAŞ'ın yatırım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi verilirken dijital uygulamalar ve sosyal sorumluluk projeleri de ele alındı. Muhtarların talep ve önerilerinin dinlendiği görüşmelerde, kurum ile mahalle temsilcileri arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı.

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OEDAŞ Genel Müdürü Dr. Necmi Odyakmaz, muhtarlarla yıl boyunca iletişim halinde olduklarını belirterek, sahadaki çalışmaların karşılıklı görüş alışverişiyle yürütülmesinin önem taşıdığını ifade etti ve tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.