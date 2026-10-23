Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri OEDAŞ yetkilileri muhtarların taleplerini dinledi

        OEDAŞ yetkilileri muhtarların taleplerini dinledi

        Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Afyonkarahisar'daki muhtar derneklerini ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:26 Güncelleme:
        OEDAŞ yetkilileri muhtarların taleplerini dinledi

        Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Afyonkarahisar'daki muhtar derneklerini ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

        OEDAŞ Afyonkarahisar İl Müdürü Fahri Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Suat Uygur'un başkanlığındaki Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği'ni, ardından Deniz Özcan'ın başkanlığındaki Afyon Muhtarları Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde OEDAŞ'ın yatırım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi verilirken dijital uygulamalar ve sosyal sorumluluk projeleri de ele alındı. Muhtarların talep ve önerilerinin dinlendiği görüşmelerde, kurum ile mahalle temsilcileri arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı.

        REKLAM

        OEDAŞ Genel Müdürü Dr. Necmi Odyakmaz, muhtarlarla yıl boyunca iletişim halinde olduklarını belirterek, sahadaki çalışmaların karşılıklı görüş alışverişiyle yürütülmesinin önem taşıdığını ifade etti ve tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! Can kayıpları var
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! Can kayıpları var
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da market fiyatları TÜFİS kapsamında takip edildi
        Afyonkarahisar'da market fiyatları TÜFİS kapsamında takip edildi
        Bayat'ta üreticilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı
        Bayat'ta üreticilere yüzde 50 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı
        Allı turnalar göç yolunda görüntülendi
        Allı turnalar göç yolunda görüntülendi
        Bolvadin'de alt yapı çalışmaları sürüyor
        Bolvadin'de alt yapı çalışmaları sürüyor
        Bolvadin'de OYSS toplantısı
        Bolvadin'de OYSS toplantısı
        Emirdağ'da 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi' bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Emirdağ'da 'Ortak Yazılı Sınav Sistemi' bilgilendirme toplantısı yapıldı