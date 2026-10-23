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        Dinar'da 100 bin ceviz ağacı yöre halkına kazanç sağlıyor

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 5 bin dekar alanda yetiştirilen 100 bin ceviz ağacı, yıllık yaklaşık 2 bin tonluk üretimiyle bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Dinar'da 100 bin ceviz ağacı yöre halkına kazanç sağlıyor

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 5 bin dekar alanda yetiştirilen 100 bin ceviz ağacı, yıllık yaklaşık 2 bin tonluk üretimiyle bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu, AA muhabirine, ilçenin mikroklima koşulları, verimli toprakları ve çiftçilerin çalışkanlığı sayesinde ceviz yetiştiriciliğinin geliştiğini söyledi.

        Bölgede üretilen cevizlerin iç piyasada talep gördüğünü belirten Karakuyu, "Buradan Gaziantep, Şanlıurfa gibi pastane ve tatlı sanayisinin yoğun olduğu illere pazarlama yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ceviz üreticilerimizin yanındayız. Bakanlığımız ceviz paketleme projeleriyle üreticilere destek sağlıyor." dedi.

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        Pınarlı köyünde ceviz üretimi yapan Coşkun Şimşek de bu yıl hasadın iyi geçtiğini dile getirdi.

        Bu yıl dekardan 400-450 kilogram ceviz aldıklarını anlatan Şimşek, "Bu işi bilinçli ve araştırarak yapmak güzel. Bölgede örnek alınan bir ceviz bahçesine sahibiz. İnşallah seneye dekardan 500 kilogramın üzerine çıkmış olacağız. Sadece ceviz üretimi için değil, ceviz işleme için de makinelerimizi aldık. İçi dolu ve boş olan cevizleri ayırıyoruz, boyutlarına göre sınıflandırmasını ve paketlemesini yapıyoruz. Satış aşamasına kadar tüm süreçleri düzenli biçimde takip ediyoruz. Gaziantep, Konya, İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir'e kadar ceviz gönderiyoruz." diye konuştu.

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        - "Bölgedeki ceviz üreticilerine fayda sağlayacağını düşündüğümüz bu tesisi kurmayı başardık"

        Yapağılı köyünde ceviz üreten ve kurduğu tesiste kurutma işi yapan Mahmut Kuyu ise 35 dekar arazide 1000 civarında verimli ceviz ağacının bulunduğunu söyledi.

        Üretimin yanında ceviz ticaretiyle de ilgilendiğini belirten Kuyu, şunları kaydetti:

        "Köyüme bir ceviz kurutma tesisi kurdum. Bölgedeki ceviz üreticilerine fayda sağlayacağını düşündüğümüz bu tesisi kurmayı başardık. Burada yaş cevizleri makinelerimize alıp kurutuyoruz. Cevizleri kuruttuktan sonra boylama yapıyoruz. Sonra çürüklerini ayırıyoruz. 20'şer ve 25'er kilogramlık çuvallara koyup Türkiye'nin farklı yerlerine gönderiyoruz. Gaziantep'e ve Karadeniz Bölgesi'ndeki illere ceviz gönderiyoruz. Gelecek yıllarda nasip olursa ceviz içiyle ilgili burada çalışma yapmak istiyoruz. Ceviz içini burada kendimiz çıkarıp tüketicilere ulaştırmak istiyoruz."

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