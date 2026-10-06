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        Afyonkarahisar'da 3 kişiyi tüfekle yaralayan alkollü sürücü tutuklandı

        Afyonkarahisar'da biri polis memuru 3 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 3 kişiyi tüfekle yaralayan alkollü sürücü tutuklandı

        Afyonkarahisar'da biri polis memuru 3 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli cezaevine gönderildi.

        Ehliyetsiz ve alkollü sürücü S.B.E. (17), otomobiliyle Eşrefpaşa Mahallesi Şehit Bahadır Özenç Caddesi'nde park halindeki bir araca çarptı.

        Kaza sonrası S.B.E. ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerini görünce evine kaçan S.B.E, eline aldığı tüfekle dışarı çıkarak kalabalığın üzerine ateş etti.

        Saçmaların isabet ettiği polis memuru D.B. ile R.B. ve H.A. yaralandı.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        Gözaltına alınan S.B.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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