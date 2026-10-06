Afyonkarahisar'da 3 kişiyi tüfekle yaralayan alkollü sürücü tutuklandı

Saçmaların isabet ettiği polis memuru D.B. ile R.B. ve H.A. yaralandı.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü S.B.E. (17), otomobiliyle Eşrefpaşa Mahallesi Şehit Bahadır Özenç Caddesi'nde park halindeki bir araca çarptı.

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