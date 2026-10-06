Afyonkarahisar'da 3 kişiyi tüfekle yaralayan alkollü sürücü tutuklandı
Afyonkarahisar'da biri polis memuru 3 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da biri polis memuru 3 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli cezaevine gönderildi.
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü S.B.E. (17), otomobiliyle Eşrefpaşa Mahallesi Şehit Bahadır Özenç Caddesi'nde park halindeki bir araca çarptı.
Kaza sonrası S.B.E. ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerini görünce evine kaçan S.B.E, eline aldığı tüfekle dışarı çıkarak kalabalığın üzerine ateş etti.
Saçmaların isabet ettiği polis memuru D.B. ile R.B. ve H.A. yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Gözaltına alınan S.B.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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