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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sürüyor

        Afyonkarahisar'da 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sürüyor

        Afyonkarahisar'da 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali sürüyor

        Afyonkarahisar'da 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali etkinliklerle devam ediyor.

        Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalin ikinci gününde, yurt içi ve dışından gelen usta şeflerin katılımıyla söyleşiler, yemek yarışmaları, sergiler ve tadım etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

        Belediye Başkanı Burcu Köksal, gazetecilere, katılımın yoğun olduğunu söyledi.

        Festivali yöresel lezzetleri dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlediklerini anlatan Köksal, "Birbirinden kıymetli şefleri, ustaları burada ağırlıyoruz. Akşamları da müzik şölenlerinin yaşandığı konserlerle festivalimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

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        AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak da herkesi Afyonkarahisar'a davet etti.

        Şef Ümit Zorluer de festivale ilginin geçen senelere göre yoğun olduğunu ve katılımcılara ücretsiz sucuk ve döner ikramında bulunduklarını vurguladı.

        Şef Şükrü Pancar da Afyonkarahisar'ın tatlıları ile yöresel lezzetlerini tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Festivalin ikinci gününde Afyonkarahisar Belediyesi Kent Orkestrası, Ekin Uzunlar ve İrem Derici konser verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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