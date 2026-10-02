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        Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 440 bin lira ceza uygulandı

        Afyonkarahisar'da polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayan hükümlüyü kovalamaca sonucu yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "dur" ihtarına uymayan sürücüye 440 bin lira ceza uygulandı

        Afyonkarahisar'da polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayan hükümlüyü kovalamaca sonucu yakaladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin kullandığı babasına ait aracı takibe aldı.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan H.S. bir süre sonra yakalandı.

        Sürücü belgesi geçici olarak alınan H.S'ye 440 bin lira ceza kesildi, araç da trafikten men edildi.

        Gözaltına alınan H.S. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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