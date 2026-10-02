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        Afyonkarahisar'da "8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali" başladı

        Afyonkarahisar'da "8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali" başladı

        Afyonkarahisar'da "8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali" başladı.

        Motor Sporları Merkezi'ndeki festival, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve beraberindekilerin 81 ilin coğrafi işaretli yemeklerinden oluşan "En Büyük Anadolu Sofrası"nın kurulduğu alana gelmesiyle başladı.

        Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, burada il protokolüne ekibin, ölçümleri başlattığını söyledi.

        Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra 81 ilin coğrafi işaretli yemeklerinden oluşan "En Büyük Anadolu Sofrası"nı ve yemek müzesini inceledi.

        Festivalin açılışında konuşan Aktaş, günümüzde kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğin birbirinden ayrılmaz hale geldiğini ifade etti.

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        Gastronominin mutfakta başlayan ve sofrada biten bir alan olarak görülmemesi gerektiğini dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

        "Gastronomi, tarladan pazara, üreticiden esnafa, mutfaktan turizme uzanan büyük bir değer zinciridir. Bir yöresel ürünün yaşaması, aynı zamanda onu üreten çiftçinin üretmeye devam etmesi, bir geleneksel yemeğin geleceğe taşınması, onu bilen ustanın bilgi ve tecrübesinin yeni kuşaklara aktarılması demektir. Bu anlayışın ülkemizdeki en güzel karşılıklarından biri de Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi'dir. Anadolu'nun bereketini, birikimini ve becerisini yeniden keşfetmeyi esas alan bu kıymetli çalışma yerel ürünlerimizi yalnızca geçmişten kalan miras olarak değil, üretime, istihdama, girişimciliğe ve kalkınmaya kaynaklık eden bir değer olarak görmektedir."

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        Aktaş, bugün dünyada şehirlerin artık yalnızca sahip oldukları tarihi eserlerle veya doğal güzelliklerle yarışmadığını kendi hikayesini anlatabilen, farklılığını ortaya koyabilen ve yerel değerlerini evrensel bir dille sunabilen şehirlerin birkaç adım öne çıktığını vurguladı.

        Afyonkarahisar'ın gastronomi alanında Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı’nda yer almasının da kendilerine önemli bir imkan ve sorumluluk yüklediğini aktaran Aktaş, "Bizim hedefimiz, şehrimizin mutfağını yalnızca korumak değil, onu geliştirmek, tanıtmak, ekonomik değere dönüştürmek ve kent kimliğinin bir parçası haline getirmektir. Şehrimize gelen bir misafirin ilimizi tarihiyle, termaliyle, doğasıyla ve gastronomisiyle keşfedilecek bir destinasyon olarak görmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        -"Anadolu mutfağının dünyaya açılan güçlü bir vitrinidir"

        Belediye Başkanı Burcu Köksal da Afyonkarahisar'da Anadolu'nun lezzet hafızasını hep birlikte yaşatıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

        Gastro Afyon'un artık yalnızca bir gastronomi festivali olmadığına dikkat çeken Köksal, "Bu festival, üreticimizin emeğinin, şeflerimizin ustalığının, kadınlarımızın geleneksel tariflerinin, gençlerimizin yaratıcılığının ve Anadolu mutfağının dünyaya açılan güçlü bir vitrinidir. Festivalimiz boyunca birbirinden değerli şeflerimizi, gastronomi profesyonellerini ve lezzet tutkunlarını ağırlayacağız. Yarışmalar, workshoplar, paneller, söyleşiler, tadımlar ve birbirinden renkli etkinliklerle üç gün boyunca Afyonkarahisar'da gastronominin kalbi atacak. Akşamların ise müzikle, eğlenceyle ve kültürümüzün farklı renkleriyle hep birlikte güzel anılar biriktireceğiz."

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        Konuşmaların ardından Gemici, 2015 yılından bugüne kadar en büyük sofra rekorunun 200 metre 42 santimetreyle Rusya'ya ait olduğunu belirterek, valilik, belediye, ve Profesyonel Aşçılar Derneğinin bu rekoru Afyonkarahisar'a 247 metre 68 santimetreyle geçtiğini kaydetti.

        "En Büyük Anadolu Sofrası"nın Guinness Dünya Rekorları kitabına girdiğini ve tescillendiğini belirten Gemici, belgeyi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a teslim etti.

        Aktaş, Köksal ve beraberindekiler, "Anadoludakiler Afyon Pazar"ının açılışını gerçekleştirerek stantları gezdi.

        Festival alanında açılan stantlarda katılımcılara, Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri ikram edildi.

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        Festivalde ilk gün sanatçılar Yudum, Rotaband ve Poizi konser verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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