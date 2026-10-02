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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyon Belediye Yüntaş Takımı Başantrenörü Çokşen, gazetecilerle buluştu

        Afyon Belediye Yüntaş Takımı Başantrenörü Çokşen, gazetecilerle buluştu

        Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş Takımı Başantrenörü Gökhan Çokşen, gazetecilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Afyon Belediye Yüntaş Takımı Başantrenörü Çokşen, gazetecilerle buluştu

        Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş Takımı Başantrenörü Gökhan Çokşen, gazetecilerle buluştu.

        Çokşen, termal bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar'ın voleybol ve basketbol kültürü olan bir şehir olduğunu söyledi.

        Seyircinin üst düzey bilinçli olduğunu dile getiren Çokşen, şöyle konuştu:

        "Burada en önemli konu ise Afyonkarahisar halkının takımına son noktaya destek olup olmayacağıdır. Çok kaliteli kadrolar var. Bana göre Türkiye'deki son 10 senenin en kaliteli Sultanlar Ligi. Eskiden hep bir boşluk vardı. Alt dört sıra için en azından 4 takım yarışırdı. Bugün baktığınızda artık altı ve yedinci takımdan sonraki ara takımda her şey olabilir."

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        Sultanlar Ligi'ne çıkan takımının bu seneki önceliğinin ligde kalabilmek olduğunu aktaran Çokşen, "Üstüne koyabilir miyiz? Bunu, zaman, lig ve rakiplerin performansı gösterecek." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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