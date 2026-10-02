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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 76 peçete ile 28 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan D.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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