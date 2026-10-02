Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 02.10.2026 - 23:04 Güncelleme:
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada, uyuşturucu emdirilmiş 76 peçete ile 28 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan D.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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