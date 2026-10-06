Afyonkarahisar'da sağlıksız 3,62 ton gıdaya el konuldu
Afyonkarahisar'da hijyenik ve sağlık şartlarına uygun olmayan 3,62 ton gıda ürününe el konuldu.
Afyonkarahisar'da hijyenik ve sağlık şartlarına uygun olmayan 3,62 ton gıda ürününe el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden satışı yapılan gıda ürünlerinin üretildiği ve dağıtıldığı yerlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş, hijyenik ve sağlık koşullarına uygun olmayan, 2 ton peynir ile 1,62 ton sucuk ve kavurmaya el konuldu.
Ekiplerin ilgili işletmelere idari para cezası uyguladığı bildirildi.
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