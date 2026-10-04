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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da "8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali" sona erdi

        Afyonkarahisar'da "8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali" sona erdi

        Afyonkarahisar'da "8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali" sona erdi

        Afyonkarahisar'da "8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali" sona erdi.

        Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalin son gününde, yurt içinden ve dışından gelen şeflerin katılımıyla söyleşiler, yemek yarışmaları, sergiler ve tadım etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Burcu Köksal, AA muhabirine, bu yıl 8'incisini düzenledikleri festivale katılımdan memnun olduklarını söyledi.

        Festivalin büyük ilgi gördüğünü kaydeden Köksal, "Geçmiş yıllara göre daha büyük bir katılımla festivali gerçekleştiriyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Dünya çapında ünlü şefler ve ustalarımız geldi. Türkiye'nin dört bir yanından, Eskişehir, Antalya, Kütahya, İzmir'den ve çevre illerden gelen birçok vatandaşla karşılaştık." diye konuştu.

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        Gelenlerin Afyonkarahisar'ın yöresel ürünlerini tatma fırsatı bulduğunu belirten Köksal, şöyle konuştu:

        "Festival alanı çok güzeldi. Yerel işletmeciler, esnaflar burada ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Dolayısıyla Afyonkarahisar'ın tanıtımı açısından son derece kıymetli bir festival yapmış olduk. Üreticiler, esnaflar, işletmeler, oteller, vatandaşlar kısacası Afyonkarahisar kazanıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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