Afyonkarahisar'da merdivenden düşen işçi öldü
Afyonkarahisar'da bir inşaatta boya yaparken merdivenden düşen işçi, hayatını kaybetti.
Giriş: 07.10.2026 - 21:55 Güncelleme:
Afyonkarahisar'da bir inşaatta boya yaparken merdivenden düşen işçi, hayatını kaybetti.
Erkmen beldesindeki bir villa inşaatında çalışan Cemalettin Saykı (28) dün, merdiven üzerinde boya yaperken düştü.
Ağır yaralanan Saykı, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saykı, Çobanlar ilçesinde defnedildi.
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