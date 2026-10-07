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        Afyonkarahisar'da merdivenden düşen işçi öldü

        Afyonkarahisar'da bir inşaatta boya yaparken merdivenden düşen işçi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 21:55 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da merdivenden düşen işçi öldü

        Afyonkarahisar'da bir inşaatta boya yaparken merdivenden düşen işçi, hayatını kaybetti.

        Erkmen beldesindeki bir villa inşaatında çalışan Cemalettin Saykı (28) dün, merdiven üzerinde boya yaperken düştü.

        Ağır yaralanan Saykı, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Saykı, Çobanlar ilçesinde defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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