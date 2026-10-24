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        Çiftçilerin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar sürüyor

        Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilerle iletişimi güçlendirmek ve tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla yürütülen Cuma Buluşmaları devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Çiftçilerin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar sürüyor

        Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilerle iletişimi güçlendirmek ve tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla yürütülen Cuma Buluşmaları devam ediyor.

        İl genelinde gerçekleştirilen köy ve mahalle ziyaretlerinde üreticilere bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal üretim planlaması, desteklemeler, bitki ve hayvan sağlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele, su verimliliği ve gıda güvenilirliği konularında bilgi verildi. Buluşmalarda ayrıca kayıt sistemleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapılırken, aynı zamanda üreticilerin talep ve önerileri dinlenerek sahada karşılaşılan sorunlar değerlendirildi.

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