Çiftçilerin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar sürüyor
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilerle iletişimi güçlendirmek ve tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla yürütülen Cuma Buluşmaları devam ediyor.
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilerle iletişimi güçlendirmek ve tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla yürütülen Cuma Buluşmaları devam ediyor.
İl genelinde gerçekleştirilen köy ve mahalle ziyaretlerinde üreticilere bitkisel ve hayvansal üretim, tarımsal üretim planlaması, desteklemeler, bitki ve hayvan sağlığı, hastalık ve zararlılarla mücadele, su verimliliği ve gıda güvenilirliği konularında bilgi verildi. Buluşmalarda ayrıca kayıt sistemleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yapılırken, aynı zamanda üreticilerin talep ve önerileri dinlenerek sahada karşılaşılan sorunlar değerlendirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.