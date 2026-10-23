AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Afyonkarahisar Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Teşkilatlarımızı ve halkı dinliyoruz. Böylece yanlışlarımızı ve hatalarımızı düzeltiyoruz. Daha iyi işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah, sizlerin gayretleriyle 25 yıl daha iktidarda kalacağız." dedi.

Ercan, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da Uzun Çarşı'daki Emekçi Kadınlar Pazarı ile Gastronomi Konağı'nı gezdi.

Daha sonra Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Ercan, burada yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın kadınlar için çok özel bir yer olduğunu, burada kapı kapı gezerek gönüllere girdiklerini söyledi.

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Her zaman Afyonkarahisar'ın yanında olduklarını dile getiren Ercan, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar da çok şanslı. Hem merkezimiz hem iki ilçemizde kadın belediye başkanlarımız var. Onun için bizim omuzlarımıza kadın teşkilatları olarak daha büyük yük düşüyor. Bizler ne kadar çok çalışırsak başkanlarımız da o kadar başarılı. Biz de, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları olarak bütün belediye başkanlarımıza her zaman gerekli desteği ve yardımı gösterme gayretindeyiz. Afyonkarahisar'a hizmetler durmadan devam edecek."

-"Tüm zorlukları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tek tek aştık"

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Ercan, Türkiye'deki dış mihraklardan kaynaklı bir sürü farklı hikaye ve olayın yaşandığını anlattı.

Türkiye'nin adeta ateş çemberinin içerisinde olduğunu aktaran Ercan, "Kuzeyde ayrı bir savaş', Rusya-Ukrayna. Güneyde İsrail. Gazze, kanayan yaramız. İran, ABD, Yunanistan ve Ermenistan derken ateş çemberinin içerisinde hamd olsun güllük gülistanlık bir ortamda yaşıyoruz. Zorluklarımız yok mu? Var elbet. Olmayacak mı? Böyle bir coğrafyada olmaması imkansız. Ama elhamdülillah 25 yıldır AK Parti hükümetleriyle birlikte tüm zorlukları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tek tek aştık. Bunun altındaki en büyük imza sahibi de kadınlarımızdır." ifadelerini kullandı.

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-"Teşkilatlarımızı ve halkı dinliyoruz"

Ercan, yurt dışında özellikle İslam dünyasının gözünün Türkiye'de olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin 25 yıldır iktidarda kalmasında istişare mekanizmasının etkili olduğunu dile getiren Ercan, "Biz istişarelerde bulunuyoruz. Teşkilatlarımızı ve halkı dinliyoruz. Böylece yanlışlarımızı ve hatalarımızı düzeltiyoruz. Daha iyi işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah, sizlerin gayretleriyle 25 yıl daha iktidarda kalacağız." dedi.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak ve İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Kalaycı da konuşma yaptı.