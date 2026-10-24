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        Bolvadin Baro Temsilcisi Özaydın oldu

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen baro temsilciliği seçimlerinde Av. Samet Özaydın, yapılan oylama sonucunda Bolvadin Baro Temsilcisi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Bolvadin Baro Temsilcisi Özaydın oldu

        Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen baro temsilciliği seçimlerinde Av. Samet Özaydın, yapılan oylama sonucunda Bolvadin Baro Temsilcisi oldu.

        Bolvadin’de avukatların katılımıyla düzenlenen seçimde sandık başına gidildi. Toplam 40 avukatın bulunduğu ilçede 37 avukat oy kullandı. Yapılan sayımın ardından geçerli oyların 19’unu alan Avukat Samet Özaydın, seçimi kazanarak Bolvadin Baro Temsilciliği görevine üstlenmeye hak kazandı.

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