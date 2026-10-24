Bolvadin Baro Temsilcisi Özaydın oldu
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen baro temsilciliği seçimlerinde Av. Samet Özaydın, yapılan oylama sonucunda Bolvadin Baro Temsilcisi oldu.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen baro temsilciliği seçimlerinde Av. Samet Özaydın, yapılan oylama sonucunda Bolvadin Baro Temsilcisi oldu.
Bolvadin’de avukatların katılımıyla düzenlenen seçimde sandık başına gidildi. Toplam 40 avukatın bulunduğu ilçede 37 avukat oy kullandı. Yapılan sayımın ardından geçerli oyların 19’unu alan Avukat Samet Özaydın, seçimi kazanarak Bolvadin Baro Temsilciliği görevine üstlenmeye hak kazandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.