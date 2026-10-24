Meralarda saha incelemeleri sürüyor

Afyonkarahisar’da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında, meralarda hayvanların su ihtiyacının karşılanmasına yönelik saha incelemeleri gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Proje Birimi ve İl Özel İdaresi teknik personellerince yapılan incelemelerde, meralardaki su kaynakları, su depoları ve mevcut altyapı imkânları yerinde değerlendirildi. Çalışmalarda, hayvanların sulama ihtiyacının karşılanması için yapılabilecek çalışmalar ve meraların altyapısının geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar ele alındı. İl Müdürlüğünün, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürdüğü belirtildi.