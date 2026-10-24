Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyü yolu güzergâhında yaşandı. Seyir halindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında su birikintisinin bulunduğu alana düştü.

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