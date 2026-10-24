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        Jandarma 2 bine yakın öğrenciye eğitim verdi

        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 ilçede öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Jandarma 2 bine yakın öğrenciye eğitim verdi

        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 ilçede öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

        Jandarma ekipleri tarafından 923 Ekim tarihleri arasında İscehisar, Sinanpaşa, Sandıklı, Emirdağ, Çay, Dinar ve Bolvadin ilçelerinde düzenlenen eğitimlerde, 37 öğretmen ve bin 607 öğrenciye trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

        Eğitimlerle öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

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