Jandarma 2 bine yakın öğrenciye eğitim verdi

Jandarma ekipleri tarafından 923 Ekim tarihleri arasında İscehisar, Sinanpaşa, Sandıklı, Emirdağ, Çay, Dinar ve Bolvadin ilçelerinde düzenlenen eğitimlerde, 37 öğretmen ve bin 607 öğrenciye trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 ilçede öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

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