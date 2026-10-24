Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği'nden Vali Aktaş'a teşekkür
TürkiyeÇin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer ile elektrikli araç üretimi yapan fabrika yetkilisi Berat Beşer, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti.
TürkiyeÇin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer ile elektrikli araç üretimi yapan fabrika yetkilisi Berat Beşer, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret dolayısıyla açıklama yapan TürkiyeÇin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız ve Afyonkarahisarımız'ın markası Forever hakkında valimiz ile bilgi paylaşımında bulunduk. Bizleri kabul ederek gösterdiği ilgi, destek ve misafirperverlik dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
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