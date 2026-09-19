Bursa'da direksiyon başında fenalaşıp otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü hastanede öldü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde direksiyon başında fenalaştıktan sonra trafik kazasına karışan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde direksiyon başında fenalaştıktan sonra trafik kazasına karışan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Hasanbey Mahallesi Engin Adıyaman Caddesi'nde 16 S 9335 plakalı servis minibüsüyle seyreden Mehmet Okutur (55), direksiyon başında fenalaştı.
Direksiyonun kontrolünü kaybeden Okutur, karşı şeride geçerek 16 ALN 278 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Okutur, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.
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