Bursa'da direksiyon başında fenalaşıp otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü hastanede öldü

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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