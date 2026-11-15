Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursalı profesörün başarısı

        Bursalı profesörün başarısı

        Bursalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Ovatman ve ekibinin hazırladığı bilimsel makale, uluslararası prestijli SoSyM dergisi tarafından "Son On Yılın En Etkili Tematik Makalesi Ödülü"ne layık görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Bursalı profesörün başarısı

        Bursalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Ovatman ve ekibinin hazırladığı bilimsel makale, uluslararası prestijli SoSyM dergisi tarafından "Son On Yılın En Etkili Tematik Makalesi Ödülü"ne layık görüldü.

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Tolga Ovatman'ın Atakan Aral, Davut Polat ve Ali Osman Ünver ile birlikte kaleme aldığı "An overview of model checking practices on verification of PLC software" başlıklı çalışma, yazılım modelleme alanının önemli bilimsel yayınlarından Software and Systems Modeling (SoSyM) dergisi tarafından ödüllendirildi.

        REKLAM

        Endüstriyel otomasyon sistemlerinde kullanılan PLC yazılımlarının doğrulanmasında model sınama yöntemlerini ve bu süreçte karşılaşılan güçlükleri ele alan makale, son on yılda aldığı atıflar ve bilimsel alana sağladığı katkıyla öne çıktı.

        Uluslararası alanda önemli bir başarı elde eden Prof. Dr. Tolga Ovatman ve ekip arkadaşlarına ödülü İspanya'da düzenlenen MODELS 2026 Konferansı kapsamında takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan fon açıklaması
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        "Ülkemizin galibiyete ihtiyacı var"
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        Dev dalga videosu rekor kırdı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
        Bursa'da 27 yıl hapis cezasıyla aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Bursa'da 27 yıl hapis cezasıyla aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Yargıtay'dan önleme araması kararı Yargıtay'dan arama kararı kriteri
        Yargıtay'dan önleme araması kararı Yargıtay'dan arama kararı kriteri
        UZZK Başkanı Tan: "Zeytinde krizi fırsata çevirebiliriz"
        UZZK Başkanı Tan: "Zeytinde krizi fırsata çevirebiliriz"
        Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
        Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak hurdaya döndü
        Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak hurdaya döndü