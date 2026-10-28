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        İnegöl'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:26 Güncelleme:
        İnegöl'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Yenice Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl istikametinden gelen Abdulsamet S. (25) yönetimindeki 16 BDN 529 plakalı otomobil, kavşakta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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