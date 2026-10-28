İnegöl'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yenice Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl istikametinden gelen Abdulsamet S. (25) yönetimindeki 16 BDN 529 plakalı otomobil, kavşakta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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