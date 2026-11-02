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        Erzurum Aksu Su Fabrikası törenle hizmete açıldı

        Erzurum'un doğal kaynak suyu, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan fabrikayla ekonomiye kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Erzurum Aksu Su Fabrikası törenle hizmete açıldı

        Erzurum'un doğal kaynak suyu, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan fabrikayla ekonomiye kazandırıldı.

        Aziziye ilçesine bağlı Eğerti Mahallesi'nde hizmete giren Erzurum Aksu Su Fabrikası'nın törenle açılışı yapıldı.

        Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un doğal kaynaklar bakımından çok zengin bir il olduğunu söyledi.

        Bu doğal kaynakların en önemlilerinden birinin de içme suyu olduğunu ifade eden Baruş, şöyle konuştu:

        "İklim değişikliğinin dünya genelinde gündemde olduğu bu günlerde, bu doğal su kaynaklarına sahip çıkmamız, bunları değerlendirmemiz, ekonomiye kazandırmamız ve insanımıza sunmamız büyük önem taşıyor. Şehirlerin kalkınması yalnızca o şehirlerin sahip oldukları doğal kaynakların ve beşeri kaynakların zenginliğiyle ölçülemez. Önemli olan bu kaynakları üretime dönüştürmek, ekonomiye kazandırmak ve o sayede insanları iş güç sahibi yapmaktır. Bu açıdan ilimiz için, ülkemiz için üretim yapacak olan, istihdam oluşturacak ve ekonomik hayatımıza da değer katacak olan her işletmemiz Erzurum'umuz için, Erzurum insanı için büyük değer taşımaktadır."

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        - "İhracat yapmayı da inşallah denemiş olacağız"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum'un tarih boyunca doğal güzellikleri, yüksek rakımlı coğrafyası, temiz havası ve zengin su kaynaklarıyla öne çıkmış kadim bir şehir olduğunu belirtti.

        Şehrin en önemli doğal zenginliklerinden birinin de hiç şüphesiz su kaynakları olduğunu anlatan Sekmen, "Erzurum'un su havzalarında bulunan kaynaklarımızın kalite özellikleri oldukça iyidir. Yapılan analizler, şehrimizin sahip olduğu su kaynaklarının önemli bir değer taşıdığını ortaya koymaktadır. Bugün Erzurum'un su kaynakları bakımından ciddi bir su temini problemi bulunmamakla birlikte bizler, bu durumun gelecekte de devam etmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Böyle güzel bir kaynağı değerlendirerek halkımıza, Türkiye'mize inşallah ulaştırmanın gayreti içerisinde olacaklar. Belki de ihracat yapma imkanı bulabilirsek, ihracat yapmayı da inşallah denemiş olacağız. Hep beraber şehrimizi bir baştan bir başa yenilemeye, güzelleştirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

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        Konuşmaların ardından il protokolünün katılımıyla kurdele kesilerek fabrikanın açılışı yapıldı.

        Vali Baruş, Sekmen ve katılımcılar daha sonra fabrikayı gezdi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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