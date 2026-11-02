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        Erzurum'da aranan 38 kişi yakalandı

        Erzurum'da polis ekipleri, yaptıkları uygulamalarda aranan 38 kişiyi yakaladı, 11 silah ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Erzurum'da aranan 38 kişi yakalandı

        Erzurum'da polis ekipleri, yaptıkları uygulamalarda aranan 38 kişiyi yakaladı, 11 silah ele geçirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.

        Uygulamalarda 13 bin 889 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 3 bin 332 araç ile 169 park, bahçe ve okul çevresi kontrol edildi.

        Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı, 11 silah ele geçirildi.

        Açıklamada, "Erzurum'un huzur ve güvenliği için her türlü suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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