Hatay'da dron destekli uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, dron destekli uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yaylıca Mahallesi'nde bir iş yeri ile ormanlık alana operasyon düzenledi.



Dron destekli operasyonda ormanlık alanda 146 kök Hint keneviri ve 13 skunk bitkisi ele geçirildi.



İş yerinde yapılan aramada da 4 kilo 540 gram kubar esrar ve 300 litre kaçak alkol ele geçiren ekipler, B.H'yi gözaltına aldı.



Operasyon kapsamında ekiplerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen G.A'yı yakalama çalışmaları sürüyor.

