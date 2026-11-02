Alikahya TEM Bağlantı Yolu'nda çalışmalar yoğunlaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Alikahya TEM Bağlantı Yolu Projesi kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen proje tamamlandığında, Alikahya'nın kuzey ve güney bölgeleri arasında doğrudan bağlantı kurulacak. Böylece TEM Otoyolu'nun oluşturduğu ulaşım kopukluğunun giderilmesi ve trafik akışının düzenlenmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Albay Karaosmanoğlu Caddesi'ndeki yağmur suyu altyapısı, taş duvar, menfez ve servis yolu imalatları ile TEMCadde kesişimindeki iksa kazık çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların devam ettiği bölgede, ulaşımın aksamaması amacıyla TEM Otoyolu trafiği servis yoluna aktarıldı. Otoyol üzerindeki 3 menfez ile altgeçit köprüsünün yapımına devam ediliyor.

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Önümüzdeki günlerde Sultan Murat Caddesi ve Okyanus Caddesi'nde 2 menfez, altgeçit kavşağı ve Q700 terfi hattı deşarj imalatlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında tamamlanan yağmur suyu altyapısı imalatlarıyla bölgenin su tahliye sisteminin güçlendirilmesi, yoğun yağışlarda yollarda oluşabilecek su birikintilerinin önlenmesi hedefleniyor.

TEM Otoyolu'nun güneyinde yağmur suyu hatlarının bağlantısını sağlayacak hidrolik U kanal imalatları da sürdürülüyor.