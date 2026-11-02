Körfez Gençlerbirliği kick boks takımı Kandıra'dan 9 madalyayla döndü

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü kick boks sporcuları, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası'nda 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

31 Ekim'de gerçekleştirilen "Kick Boks Kocaeli MinikYıldız Sporcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası" müsabakalarına 450 sporcu katıldı. Minikler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Körfez Gençlerbirliği sporcularından Rafet Eren Aytekin, Ceyda Ağlamaz ve Asel Arslan, rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti.

Kevser Acu, Medine Acu, Muratcan Sarı ve Ömer Ubeyt Gönültaş ikinci, İbrahim Okutucu ve Kerem Ataş ise üçüncü oldu.

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Turnuvayı 9 madalyayla tamamlayan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları ve teknik ekibi, elde ettikleri başarıyı müsabakaların ardından kutladı.